VIDEO | Kelly Sildaru saavutused valiti aasta vingeimate hetkede sekka. X-mängude korraldaja: Sildarust saab aegade edukaim sportlane  

"Kuld pargisõidus, hõbe rennisõidus, pronks Big Air'is: seda kõike 16aastasena. On teil aimu, kui raske on X-mängudel võistelda, rääkimata nii mitmete medalite Eestisse viimisest?! Ma ei usu, et nad ta sellise saagiga isegi lennukile lasevad," sõnas vaimustusega lumelaudur ja X-mängude analüütik Craig McMorris.