Venelane kutsus pettunud Kläbot viina jooma 

Kuigi tuuri lõpuni on veel neli etappi ehk et üle poole katsumusest on alles ees, kandis Kläbo end eilse võistluse järel võidukonkurentsist maha. "Pole midagi öelda, enam pole võimalust," sõnas ta NRK-le.

"Olukord on nüüd natuke nagu... Õhk on õhupallist väljas. Mul pole enam eriti millegi nimel võidelda. Ma ei tea, miks mul nii kehv päev oli. Suusad polnud parimad, aga määrdemehed teevad oma parima. Keha oli värske ja kiire... ma ei tea, mis läks valesti."

Venelased Bolšunov ja Ustjugov ei usu Kläbo juttu, et ta ei võitle enam üldvõidu nimel. Bolšunov sõnas, et kui ta oleks päriselt alla andnud, siis ta läheks koju. Seda norralane ei tee.

"Arvan, et John püüab tähelepanu endalt ära tõmmata ja pingeid maha võtta," lisas Ustjugov. "Ta on tugev sportlane, kes võitis eelmisel aastal. Pealegi on keeruline praegu ütelda, kuidas lõputõus läheb. Me pole tuuriga isegi poole peal."