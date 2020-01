Tour de Ski | Vene mehed domineerisid teist päeva järjest 

Esimese 3,75 km pikkuse ringi lõpuks said Bolšunov ja rootslane Calle Halfvarsson Ustjugovi kätte. Jakimuškin oli langenud viiendaks ega sekkunud enam suurde mängu.

Tuuri üldseisu lisame uudisesse esimesel võimalusel, kuid see on selge, et Ustjugov jätkab Bolšunovi ees liidrina.