Johaugile ära teinud Östberg: kirjeldamatu tunne! 

"See on põhimõtteliselt kirjeldamatu!" rõõmustas Östberg pärast võitu Norra rahvusringhäälingu vahendusel. "Tean, kui tugev Therese on. Ma ei julenud loota, et mul nii hästi läheb. See võit tähendab mulle palju."

MK-sarja tiitlikaitsja Östberg alustaski hooaega tervislikel põhjustel alles Tour de Skil. "Tuuri eesmärk oli teha mõned head individuaalsõidud, seega on tänane võit üle ootuste. See on segu šokist ja rõõmust," sõnas ta.

Kusjuures see oli alles teine kord, kui Östberg Johaugile ära teeb. Esimest korda õnnestus tal see aastal 2016.

Norra naiste suusakoondise treener Geir Endre Rogn: "Hea, et Theresele survet avaldatakse ja isegi ära tehakse. Mõistagi talle endale see ei meeldi. Ta tunneb end kõgie tugevama, mida ta on sügise vältel ka näidanud."