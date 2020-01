Ott Tänak tunneb end Hyundai roolis juba mugavalt  

Õhtuleht tõlkis inglisekeelse intervjuu oma lugejate heaks ära.

Sõitsite eelmisel kuul Prantsuse Alpides Hyundaiga esimest korda. Kuidas oli?

"Tegelikult timmisin enne esimest korraliku testimist ka istet, aga see oli lihtsalt aeglaselt sõitmine. Testiaeg on üsna piiratud, seega me ei tahtnud seda aega istme sättimise peale raisata. Auto oli algusest peale okei. See oli hea. Seda oli kerge juhtida ja autos oli hea tunne."

Kas stabiilsed olud aitasi esimesele testile kaasa?

"Hommikul ja varjus olid mõned jäised kohad, aga üldiselt oli tee väga kuiv ja stabiilne. See on uue autoga sõbrunemiseks hea."

Kelle seadeid kasutasite?

"Thierry [Neuville] ja Seb [Loeb] olid juba autoga sõitnud, nende seaded pole väga erinevad. Sõitsin alguses nendega, kuid hiljem tegime peenhäälestust. See aitas mul end autos veelgi mugavamalt tunda, aga teate, sel tasemel on nii, et kui auto on hea, siis ta on hea. Ja Hyundai on hea."

Mida vajate autost Monte Carlo rallil?

"Monte Carlos ei ole tavaliselt tippkiirus tähtis. See on niivõrd keeruline ralli, kus on kõige tähtsam leida mugav ja enesekindel sõidurütm. Palju oleneb pisidetailidest, aga olen autos mugavuse leidnud."

Lähipäevil ootab ees uus test. Mis on selle eesmärk?

"Tahan proovida vähe keerulisemaid olusid. Tavatingimustes on mul autost aimdus olemas, järgmise Monte testi jaoks on vaja leida rohkem lund ja jääd."