NBA ON LEINAS: suri korvpalliliigat enim arendanud komissar 

Aastatel 1984-2014 NBA komissari ametis olnud Sterni tegutsemine muutis niigi populaarse korvpalliliiga ülikuulsaks ja rahasummad kasvasid hüppeliselt. Tema teene oli ka see, et NBA mängijad said osaleda 1992. aasta Barcelona olümpiamängudel.

Kaks ja pool aastat tagasi rääkis uuendustemeelne Stern intervjuus endisele NBA mängijale Al Harringtonile, et maailma ühel suuremal profiliigal on aeg raviotstarbeline kanep keelatud ainete nimekirjast välja võtta.

„Tulin NBAsse perioodil, kui narkootikumid olid suureks probleemiks ja pidime ranged piirangud peale panema. Mängijad tulid minu juurde ja kurtsid, et mõned pallurid alustasid kohtumisi pilves peaga. Nüüd on olukord muutunud – kanep on aina enamates osariikides legaalseks saanud ja minu arust tuleks kollektiivlepingut muuta nii, et kui osariigis on lubatud kanepit teha, siis peab see õigus olema ka NBA mängijatel,“ pajatas Stern.