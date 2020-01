ROOTSI ÄSS OSUTAB VEERPALU DOPINGUMINEVIKULE: ta oli nende asjadega seotud kogu oma karjääri jooksul! 

Kaks olümpiakulda võitnud Rootsi äss Anders Södergren on Veerpalu käitumisest nördinud, ometi pole ta põrmugi üllatunud.

"Ta oli nende asjadega seotud kogu oma karjääri jooksul," vihjas Södergren dopingu kasutamisele. "Teda on selles alati kahtlustatud, kuid ta on oma karjääri nii läbinud. Väga kurb, et ka tema poeg (Andreas – toim.) tarvitas dopingut. Ilmselt ahvatles teda just isa."

Södergren võttis teema kokku nii: "Veerpalu arvab kindlasti, et ka kõik teised petavad mingil moel ja tegutseb seetõttu edasi, hoolimata teistest. Kokkuvõttes on see traagiline. Reeglid teda isegi ei huvita."

Eesti antidopingu (EAD) juhatuse liige Henn Vallimäe ütles eelmisel nädalal Õhtulehele, et Andrus Veerpalu intsidenti on keeruline menetleda, sest nende ajaloos on see esmane juhtum.