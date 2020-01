KARM SAATUS: „Meid tahetakse tappa“ ehk Vene vilepuhujate elu USAs 

Stepanovid andsid hiljuti intervjuu ja rääkisid oma elust pärast Venemaalt põgenemist. Abikaasade sõnul pole nad USAs alalist elukohta saanud ning neile tehakse regulaarselt tapmisähvardusi.

Julia ja Vitali märkisid, et USAs lubati neil alalist elukohta, kuid perekond on endiselt nii-öelda ooterežiimil. Maailmamere taha kolimise järel on nad vähemalt kuus korda elupaika muutnud.

USAs ülikoolis lõpetanud Vitali töötab konsultandina ja kohtub perioodiliselt rahvusvahelise olümpiakomitee presidendiga. Maailma spordi katusorganisatsioon hüvitab sportlase ettevalmistuskulud olümpiaks.

Abikaasade kinnitusel on summa üle 18 000 dollari aastas. Vilepuhujad peavad end Ameerika keskklassi esindajateks: nad ei saa endale luksuslikku elu lubada. Suurema osa mööblist ostsid nad veebipoodide kuulutuste kaudu, ülejäänu said kohalikelt heategijatelt kingitusena. Julia ostis kasutatud auto ning õhtuti söövad nad enamasti pitsat.

„Oleme täpselt samasugused nagu teised tavalised ameeriklased. Meid eristab see, et oleme pagulased ja informaatorid. Me ei aimanud, et kõik läheb nii kaugele. Ei usu, et venelasi ei lubata Tokyo olümpiale. Samas karistatakse Venemaad tõeliselt, ei piirduta osaliste sanktsioonidega,“ ütles Vitali.