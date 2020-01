Superaasta teinud Sorga vastu tunneb huvi mitu välismaa jalgpalliklubi 

"Eriku vastu tunnevad paljud huvi. Mõistetavatel põhjustel ma neid avaldada ei saa. Kuid võin öelda, et tegemist on klubidega kogu maailmast: Inglismaalt, Itaaliast, Belgiast, Hollandist, Venemaalt, Taanist, Rootsist ja isegi Ameerikast MLSist. Poola klubid on samuti nende seas," sõnas Ojamaa poola veebileheküljele sportowefakty.