ELAGU! Tänak ja Järveoja valiti Eesti aasta parimaks rallipaariks 

"Inimesed on väga professionaalsed ja ülimalt motiveeritud oma tööd parimal moel tegema. Aasta algus saab olema omajagu keeruline - kindlasti on palju inimesi, keda peame tundma õppima, kellega peame õppima koostööd tegema."

"Tagasiside autost on hea, masin toimib ja meeskond on hea. Usun, et aasta jooksul suudame kindlasti teha häid asju, kõik on selleks olemas, et olla konkurentsis," sõnas maailmameister. Praegu oleme teinud ainult ühe testi ühel kolme-neljakilomeetrisel teelõigul," lausus Tänak ERR-ile.