M-Spordi boss: meil on ralli võitmiseks kõik võimalused olemas! 

Kolme piloodi keskmiseks vanuseks on kõigest 25 aastat. Pealik usub aga, et sellele vaatamata on sõitjad tänavu konkurentsivõimelised.

"Meie 2020. aasta koosseisus on väga palju potentsiaali ning eesmärgiks on jätkuvalt parimate tulemuste nimel konkureerida. Peaeesmärgiks on ralli võitmine ja usun, et meil on selleks kõik võimalused olemas. Kõik on tulemuse nimel valmis pühenduma," sõnas Millener pressiteate vahendusel.