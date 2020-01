Ülivõimas Liverpool sai 11. võidu järjest ja suurendas eduseisu 

Liverpool on nüüd koduses meistriliigas püsinud kaotuseta 37 kohtumist järjest, võitnud viimasest 29 mängust 28 ja juhib tänavu tabelit 58 punktiga. Lähimad jälitajad, kel seejuures üks matš enam peetud, on Leicester City ja Manchester City, kes on 21 vooruga kogunud vastavalt 45 ja 44 silma.