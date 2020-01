Kellest saab EOK president? Kas eelistatakse praegust bossi, asepresidenti või musta hobust? 

Tippspordikomisjoni esimehena tegutsev Tõniste langetab lõpliku otsuse hiljemalt jaanuari keskel, kui valimisralli tipphetkeni jääb kolm kuud. „Päris paljud spordiinimesed ja ka mõne alaliidu juhid on täitsa jõuliselt öelnud, et peaksin kindlasti kandideerima,“ rääkis ta 27. detsembril. „Ma polegi seda välistanud. Olen pigem seda meelt, et kandideerin.“