BLOGI JA FOTOD | Magnus Kirt edestas Ott Tänakut ja valiti parimaks meessportlaseks, Kelly Sildaru on parim naissportlane

"On väga suur au seda Kristjanit käes hoida. On olnud väga huvitav aasta erinevate hetkedega, on olnud rõõmu, on olnud eesmärkide täitumist ning on olnud hetki, mis toovad kahe jalaga maa peale tagasi ja panevad väikseid asju uuesti väärtustama. Tahaksin anda au nominentidele ja kõikidele Eesti sportlastele, sest erinevatel ajahetkeldel on kõik pakkunud suurepärased emotsioone.



Minu edu taga on minu tiim, kes on panustanud tohutult. Mina olen suunanud oma energia nende tegemistesse. See näitab tiimi tähtsust. Tahaksin tänada oma abistajaid, taustajõude, arste, fänne ja perekonda, kelleta poleks see olnud võimalik. Sport on minu jaoks kui magnus sosin kõrvus, mis paneb südame tuksuma. Head olümpia-aastat!," ütleb Magnus Kirt.