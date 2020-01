OTSE | Kes valitakse aasta sportlasteks? Kelly Sildaru valiti neljandat korda noorsportlaseks

Kõne peab EOK president Urmas Sõõrumaa: "Aitäh teile selle imelise aasta eest. Eestil on oma autoralli maailmameister. Aitäh teile, Ott ja Martin. Eesti spordiau hoidsid kõrgel Magnus Kirt, Maicel Uibo, Epp Mäe, Kelly Sildaru ja veel paljud teised.



Aitäh kõigile osapooltele ja tehkem oma järeldused, et kui spordihetk jõuab rahva südamesse, on tippsport oma eesmärgi saavutanud. Meil on üle 3000 spordiobjekti ja -klubi. Luban enda poolt EOK presidendina mulle antud ajal pöörata rohkem tähelepanu sporditaristu paremaks kasutamiseks ja spordi edasisel klubistumisel.