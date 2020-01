Kuidas Ferrari legend Michael Schumacher konkurendi maailma tippu vedas 

2013 läks vormeliajalikku kurva aastana, sest detsembri lõpus kukkus Schumacher suusamäel sedavõrd õnnetult, et on tänaseni avalikkuse eest varjul. Teda hoiti esialgu koomas, kuid viimaks pääses sakslane koju. Legendi tervise kohta levivad küll üksikud infokillud, kuid tõde teavad vaid üksikud lähedased.

Võimalik, et Schumacher ei teagi Mercedese järgnevast edust ega oma töö viljadest kuigi palju. Alates 2014. aastast on F1 maailma valitsenud täielikult Mercedes. Nad on võitnud kõik võistkondlikud ja individuaalsed tiitlid. Viis korda on tšempioniks tulnud Hamilton, korra Rosberg.