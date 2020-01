IBRA-CADABRA: igiliikur Zlatan alustas Itaalias pommitamist 

Tõsi, vastane polnud just kõige kõvemast puust. Milan alistas kontrollkohtumises koguni 9 : 0 Itaalia kuuenda liiga meeskonna Rhodense. Rootsi passiga Ibrahimovic vahetati vaheajal puhkama, teda asendas Krzysztof Piatek.

Vaatamata kõrgele vanusele on Ibrahimovic pidevalt tõestanud end võimsa väravamasinana. Los Angeles Galaxy eest lõi ta viimati kahe hooajaga 58 kohtumises koguni 53 tabamust. Enne seda säras ta Manchester Unitedis, kus sai raske põlvevigastuse ja mitmed arstid väitsid, et ründaja karjäär on lõppenud.