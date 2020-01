TOP 3 | Eelmise aasta suurimate ebaõnnestujate sekka pääsesid vaid Tänaku endised tiimikaaslased 

Tuuakse välja, et kuigi Meeke on karjääri jooksul korduvalt ebaõnnestunud, pandi talle ikkagi päris suured ootused. 40aastasel põhjaiirlasel on kirjas küll viis rallivõitu ja mitmeid muidki säravaid etteasteid, kuid mullu käis ta poodiumil vaid Saksamaal. Kuues koht polnud kindlasti see, milleks Tommi Mäkinen ta Toyota rooli värbas. Teda ei vedanud alt mitte auto, vaid mees ise.