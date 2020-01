Endise Inglismaa jalgpallikoondislase karm ülestunnistus: „Veel aasta tagasi tahtsin end tappa.“ 

21 korda Inglismaa jalgpallikoondise särgi selja tõmmanud Paul Merson kirjutas avameelses kolumnis enda probleemidest lootuses, et see aitab kedagi päästa. Mullu märtsis rääkis ta avalikult kasiinosõltuvuselt, nüüd tunnistas aga, et pole 12 kuud alkoholi tarbinud.

"Ma võitlesin alkoholismiga. Nüüd tean, et see on haigus. Varasemalt olin enda peale väga pahane," sõnas endine keskväljamees, kes 1990ndatel skooris 327 Arsenali eest peetud mängus 78 väravat.

"Kui ma see nädalavahetus näen, et FA Cup'i mängud algavad minutilise hilinemisega, meenuvad mu tumedad ajad. Nüüd saan tänada jumalat, et ma ei tunne enam niimoodi.

Veel aasta tagasi tahtsin end ära tappa. Enam ma seda ei soovi. Mul pole enam selliseid mõtteid. Räägin sellest avalikult, sest loodan, et see aitab kedagi," sõnas Merson.

Eksjalgpalluri probleemid on korduvalt avalikuks tulnud. Näiteks 2003. aastal otsis ta abi endise tiimikaaslase Tony Adamsi asutatud kliinikust, kui ei suutnud jalgpallimängudele panustamist lõpetada ning oli järjepanu kaotanud, muu hulgas ka 30 000 naelase (ca 35 000 eurot - toim.) panuse.

Aastal 2012 jäi ta autojuhilubadest 14 kuuks ilma, kui tunnistas pärast liiklusõnnetust, et oli rooli keerates purjus.