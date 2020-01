Kas vabavõitluse kaks parimat kohtuvad uuesti? McGregor: „Khabib väriseb, ta kardab mind. Ma haistan s***a!“ 

2018. aasta oktoobris jäi Las Vegases peetud UFC kergkaalu tiitlivõitluses peale Khabib. Teadupärast lõppes meeste omavaheline vastasseis inetu massikaklusega, milles mõlemal oli oma roll ning mille tõttu määrati mõlemale ka võistluskeeld. See on ka üks põhjustest, miks vabavõitluse fännid on kordusmatši nii kaua pidanud ootama.