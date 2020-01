WRC karjäärile joone alla tõmmanud Meeke: ma ei kavatse palka teenimata 200 päeva aastas perest eemal olla 

Mullu Toyota ridades sõitnud Meeke ei täitnud temale asetatud suuri lootusi, tehtes ohtralt vigu ning jõudes poodiumile vaid korra ja jäädes üldarvestuses kuuendale kohale. Jaapani autotootja talle uut lepingut ei andnud ning kuigi oli veel õhkõrn võimalus, et põhjaiirlane saab järgmisel hooajal keerata M-Spordi rooli, kukkus see variant läbi.

"Kui sõitjateturg on selline, siis see pole võimalik," tunnistas Meeke enne legendaarset Dakari rallit ajakirjanikele võimalust sõita Malcolm Wilsoni meeskonnas. "Praeguses karjäärifaasis pean olema realistlik."

"Ma ei sõida tasuta. Ma ei kavatse veeta 200 päeva aastas perest eemal mitte millegi eest. Arvan, et minu karjäär WRC sõitjana on läbi. Olen 40aastane ehk ühel hetkel hakkad mõtlema, et... Oleksin tahtnud jätkata, aga praegune olukord on, nagu on," mõtiskles põhjaiirlane.