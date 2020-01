Raio Piiroja jalgpallikoondise hetkeseisust: „Päris valus. Tundub, et praegustel meestel on piirid juba ees.“ 

"Päris valus. Kõige hullem oli vast see, et ei näinud, et oleks kuskilt paremaks läinud. Nüüd tundub, et kerget teed tagasi ei ole. Nüüd läheb aega. Värsked verd peab peale tulema. Tundub, et prraegustel meestel on piirid juba ees," mõtiskles kauaaegne koondise tugitala.