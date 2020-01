Urmo Aava möödunud ralliaastast: nii hästi pole kunagi läinud, seda taset on meeletult raske korrata 

"See, et Rally Estonial oli neli WRC autot, oli saavutus omaette. Meie jaoks oli olulisem WRC promotsiooniralli tiitli saamine," rääkis Aava. "Loomulikult võitsid ka Ott ja Martin MM-tiitli ning tegelikult oli ka ringrajas meil väga hea aasta, nii vormelitel kui ka kereautodes. Nii head aastat ei ole kunagi olnud ja seda taset on meeletult raske korrata," tõdes endine ralliäss.