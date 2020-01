ÕL VIDEO | Aasta naissportlane Kelly Sildaru selgitab otsust kaks talve jutti vähem võistelda 

Sildaru on varemgi olnud tõsine kandidaat aasta naissportlase tiitlile – tema võitudeseeria freestyle-suusatamise pargisõidus on hullumeelselt pikk ning varasemale kahele kuldmedalile (ja kahele hõbedale) ala mainekaimalt võistluselt, X-mängudelt, oli Sildarul ette näidata ka neli juunioride MM-tiitlit.

Varem pole Sildarule kunagi Kristjanit antud. Paljuski oli süüdi, et X-mängud, kuigi ala sees mainekad ja austatud, on kommertsvõistlus. Hääletajad eelistavad traditsioonilisi tiitlivõistlusi. Selle risti sai Sildaru lõpuks 2019. seinale – pärast seda, kui trupmpala, pargisõidu, MM-võistlus kehva ilma tõttu ära jäi, triumfeeris Sildaru ajalooliselt võimsa esitusega rennisõidus.

Kas keeruline ja raske talv on põhjus, miks Sildaru on tänavu otsustanud veeta rohkem aega kodumaal? „Mitte päris,“ selgitas ta. „Ma hea meelega suusataks sama palju kui varem, aga ma olen 11. klassis. Eelmisel aastal, kui olin 10. klassis, sain aru, et väga raske on nii kooli õigel ajal lõpetada. Siis ma otsustasingi, et keskendun see ja järgmine aasta rohkem koolile ja ei tee päris iga võistlust kaasa, vaid pigem olulisimaid.“