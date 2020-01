ÕL VIDEO | Aasta meessportlane Magnus Kirt: õnnestus teha aste kõrgem hooaeg kui eelmine 

Lai naeratus on näol, sest uhke ja väärt kuju on käes, aga kas naeratus on ka seepärast, et enesetunne seoses õlaga on hea? "See ei luba kindlasti veel sellist laia naeratust manada, väga palju tööd on veel teha. Kui oleksin ka täiesti terve, ei julgeks laia naeratust näole manada, sest praegu on alles jaanuarikuu.