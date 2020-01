Nelja hüppemäe turnee komeet: kaks võistlust järjest võita on täiesti hullumeelne! 

Ta hüppas eile Innsbruckis (HS 130) 133 ja 120,5 meetrit ning kogus koos tuule-, stiili- ja poomipunktidega 253,3 punkti. Talle järgnesid poolakas Dawid Kubacki (133 ja 120,5 m) 252 ja koondisekaaslane Daniel Andre Tande (126 ja 131 m) 249,3 punktiga.

"Dawidil on väike edumaa, kuid kavatsen talle ka Bischofshofenis anda korraliku lahingu. Tuleb põnev võistlus," lisas Lindvik Norra rahvusringhäälingule.

Poola suusahüppelegend Adam Malysz (42) tunnistas NRK-le, et pelgab pisut Lindvikki. "Olukord pole meie jaoks kerge, sest norralased on väga head. Ka vaimselt. Mulle näib, et Lindvik on võitmiseks väga hästi valmistunud," sõnas praegu kodumaal suusahüpete alajuhina töötav Malysz.

Ta lisas: "Kardame Lindvikki natuke, kuid võitleme. Tahame turnee võita. Tean, et Dawid on selleks Bischofshofenis võimeline."

Lindvik on rahul, et poolakad teda kardavad. "Väga on hea on olla kuulikindel. Luban neil end pisut peljata."

Uut aastat komeedina alustanud Lindvik sai kiita ka Norra koondise treenerilt Alexander Stöcklilt. "Lindvik on eriline. Pragu tundub, et ta on maailma üks paremaid. Ka Tande oli poodiumil, see on talle suur positiivne tõuge. Väga kena päev Innsbruckis," sõnas ta laia naeratuse saatel NRK-le.