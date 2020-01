Allar Raja: kõik vaatavad kriitiliselt peeglisse ja tundub, et vastused on leitud 

"Nagu ikka, toob uus inimene teatud mõttes uue hingamise," sõnas koondise liige Allar Raja intervjuus Vikerraadiole. "Ükskõik, kes see oleks olnud väljast või Eestist. Siit oleks muidugi olnud võimatu leida Matti Killingule samaväärilist asendajat.

Sinisalo tulekuga kaasneb kõikide meeste omapoolne tegevuse mõtestamine – mille jaoks seda tegevust tehakse ja kuidas seda saavutada. Kõik vaatavad kriitiliselt peeglisse ja tundub, et vastused on leitud."

Raja lisas: "Suurim muutus on see, et kaheksa meest on tiimis ja kõik kaheksa meest kohtuvad igahommikusel treeningul kell 9 ja teist korda kell 15 päeval. Palju treeninguid tehakse kõik koos ka laagrivälisel ajal ja see kannab ühistegemise mõttes vilja. Raskematel päevadel saame koos tehes efektiivsemad treeningud kirja. Mehed tulevad rõõmsa meelega trenni ja lähevad rõõmsa meelega ära. Omaette nohistamist ja tegemist praegu ei ole."

Pärast ebaõnnestunud MMi alaliidule lahkumisavalduse esitanud Matti Killing tunnistas septembris Õhtulehele, et muutus aastatega liiga leebeks. "Vaadake, kui oled meestega nii pikka aega koos olnud, siis püüad ka nende probleemidest aru saada. Tahad võib-olla liiga palju vastu tulla. Selle koha pealt pidanuks kindlasti olema natuke karmim, aga ka seal on omad piirid," sõnas kogenud treener.

"Lõppude lõpuks on meil nende inimeste hulk, kes võiks tulemuse ära teha, küllaltki väike. Ei ole päris nii, et kui miski asi jääb tegemata, siis saadad mehe minema. Pead laveerima nii sportlaste soovide kui ka vajaliku tööhulga vahel. Nii ta on."

Rio de Janeiro olümpiamängudelt pronksmedali võitnud paarisaeruline neljapaat jäi 2019. aasta MMil 12ndaks, mis tähendab, et Tokyo olümpiale pääsemiseks on jäänud vaid üks võimalus: maikuus Luzernis toimuval regatil tuleb olla kahe parema seas. Sinisalo palgati just tolle eesmärgi täitumiseks.