ÜLLAS! Naiste edetabeli liider annetab kogu Brisbane'i turniiri auhinnaraha Austraalia metsapõlengute peatamiseks 

Septembris alanud põlengud on tapnud vähemalt 24 inimest ning hinnanguliselt 480 miljonit erinevat looma. Üle 1200 kodu on langenud tuleroaks ning miljonid hektarid maad on kõrbenud.

"See on olnud väga kohutav. Minu jaoks algas see juba kaks-kolm kuud tagasi. Peame meeles pidama, et see on kestnud juba pikka aega üle kogu meie maa," ütles tennisist.