Tõstmises vohab korruptsioon: pooled tiitlivõistluste medalivõitjad on saanud dopingukontrollist mööda hiilida 

Saksamaa tõsteföderatsiooni juht Christian Baumgartner ütles ARD-le, et kõiges on süüdi IWF-i juht. "Ajan tähistab süsteemi, mis on aastakümnete jooksul tõstmises kehtestanud dopingu," süüdistas Baumgartner alaliidu bossi, lisades, et korruptsioonikultuur on laialt levinud.