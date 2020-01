Therese Johaugile lõputõusul kaotanud meessuusataja: „Ta on koletis!“ 

31aastane Johaug pole oma kaalu avalikkusele paljastanud, kuid detsembris avaldatud Norra VG lugu lubab arvata, et see on tõenäoliselt üle 50 kilo. Norralannal on selleks hooajaks lihasmassi juurde tulnud. Ometi on ta võrreldes teiste naissuusatajatega kerge.