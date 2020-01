Viljandi Tuleviku endine kapten lõpetab kõrgliigakarjääri 25aastaselt 

"Tahan oma kogemusi noortele edasi anda ning ka ise treenerina kindlasti areneda ja järgmisi samme teha," kinnitas mängumees. "Mul on praegu treenida kolm noortegruppi ning näen neis palju särasilmseid ja fanaatilisi tulevikutalente. Viljandi jalgpall on ja jääb mu südameasjaks. Ka tahan tänada kõiki Tuleviku poolehoidjaid ja fänne, kes mind läbi aastate südames on kandnud. Aitäh teile!"

"Janari-suguseid mängumehi on vähe, neid on raske leida ja selliseid sünnib harva,” nentis Mutle. "Janar on tööeetika etalon. Tema kompromissitu võitlusvaim, tahe minna meeskonna ja kodulinna nimel kas või läbi kiviseina on miski, mida on vaja igas võistkonnas. Mõistan ja aktsepteerin Janari otsust igati, sest tervis on kallis vara. Nukra sündmuse teeb rõõmsamaks teadmine, et Janari näol on tegemist järjekordse Tuleviku legendi staatusesse tõusnud mängijaga, kes oma karjääri lõpetamise järel klubisse jääb ja siin oma väärtusliku panuse annab. Jõudu sulle treeneritöös, Jansa!"