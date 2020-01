DÜNASTIA LÕPP? Legendaarne Tom Brady põrus täielikult! Kas karjäär on läbi? 

Tom Brady. Foto: AP / Scanpix

Mängujärgsel pressikonverentsil ei soostunud Brady oma tuleviku osas kaarte avama. 42aastane mängujuht sõnas, et pensionile ta veel ei kavatse jääda, kuid uue hooaja klubi on veel lahtine. "Ma armastan Patriotsi. See on parim organisatsioon. Mitte kellelgi pole paremat karjääri kui mul Krafti (Robert Kraft, Patriotsi omanik - toim) ja Belichicki käe all. Ma ei tea, mis mu tulevik toob ja ma ei hakka seda ka ennustama." Tuleviku osas jäi sama kidakeelseks Belichick.

Brady-Belichick duo on viimase 17 aastal vaid korra jäänud play-off`idest kõrvale. Sedagi hooajal, kui meeskonna mängujuht sai avamängus vigastada ning pidi tervet aastat pingilt vaatama. Ameerika Ühendriikide ajakirjandus on Bradyt paari pannud mitme suurlinna meeskonnaga. Ei saa välistada, et mängujuht jätkab uuel aastal New Englandi meeskonnas ja Patriots tõuseb taas tippu. Kuid õhus on võimalus, et Ameerika jalgpalli fännid nägid nädalavahetusel Bradyt viimast korda Patriotsi särgis ja kahte kümnendit valitsenud dünastia on saanud lõpu.