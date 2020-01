Otepää MK-etapini jääb kuu, kuid talve pole. Mis seis on? 

"Meil on kuu lõpuni aega seda külma oodata, sest 29.–30. jaanuari paiku on lumekontroll. Kui selleks ajaks lund pole ning kohe järgmisteks päevadeks-öödeks miinuskraade ei luba, siis oleme jälle situatsioonis, milles me ei tahaks olla," lausus Markvardt telefonitsi Õhtulehele.

Suurem mure on suusahüppemäe maandumisnõlvaga, kuhu läheb tarvis umbes 5000 kuupmeetrit lund. "Meil on lund veel hoidlas ka, lihtsalt seda hoidlalund on väga keeruline hüppemäele saada. Seepärast ootamegi külma, et hüppemäele lumi ära toota," lisas ta.