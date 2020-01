Kehv suusailm nurjas Eesti ja Läti ralliässade hooaja alguse 

Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste hooaeg 2020 pidi alguse saama järgmisel nädalavahetusel Lätis, kuid kehvade ilmaolude ja sobimatute rajatingimuste tõttu jääb Aluksne ralli 17.–18. jaanuaril sõitmata. Talviste olude puudumise tõttu otsustasid korraldajad ralli kuu võrra edasi lükata ehk see plaanitakse läbi viia 21.–22. veebruaril.

Ralli korraldusmeeskonna liige Renārs Salaks pressiteate vahendusel: "Selle otsuse tegemine oli raske, kuid õige. Meie eesmärk on korraldada korralik talveralli ning seetõttu peame ootama veebruarini. Meil lasub vastutus võistlejate ja pealtvaatajate ees, kuid sel aastal me jaanuaris talviseid tingimusi kahjuks pakkuda ei suuda. Loodame siiski veebruaris läbi viia korraliku talveralli, kuhu on kõik oodatud."