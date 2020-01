Kahekordne vormel 1 maailmameister tegi Dakari rallil salapärase avarii 

"Sõitsime tolmus millelegi otsa. Me isegi ei tea, mis see oli, sest me ei näinud mitte kui midagi," vahendab esimest korda kuulsal kõrberallil osaleva Alonso sõnu Motorsport.com.

"Sõitsime ilma esipidurideta, seega pidime sõitma ettevaatlikult, aga see on jälle üks uus kogemus," märkis Alonso etapi lõpuosa kohta. "Tahtsin kogeda Dakari rallit koos kõikide selle lisadega ning see ongi võidusõidu osa. Olen rõõmus, et olen siin ja jätkan."