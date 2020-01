Legend lõpetas: 2006. aasta maailmameister tõmbas karjäärile joone alla 

Alates 2001. hooajast AS Roma ridades mänginud ja eelmisest suvest Argentina kõrgliigaklubisse Boca Juniors siirdunud Daniele De Rossi teatas eile ametlikult jalgpallisaabaste varna riputamisest. Vigastuste tõttu Argentinas vaid viis mängu kirja saanud poolkaitsja sõnul polnud lõpetamise põhjuseks tervis: “Ma tunnen, et pean minema tagasi oma perekonna juurde. Ma igatsen oma tütart ja tema igatseb mind. Olen oma otsuse teinud ja see on lõplik.”