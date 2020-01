Põnev! Arno Pijpers naaseb Eestisse koondist juhendama 

Arno on väga suur Saaremaa fänn ja tema valmidus selles mängus peatreeneri rolli asuda on igati mõistetav,” rääkis koondise abitreener Pelle Pohlak FC Kuressaare kodulehe vahendusel . Igapäevaselt FC Flora presidendi ametit pidav mees lisas: “Neil aastatel kui ta oli FC Flora ja koondise treener käis ta tihti Saaremaal ning puhkas siin ka koos perega. See saar on Arnole väga südamelähedane.”

Saaremaa koondise Ründaja Maarek Suursaar ütles, et Arno Pijpers peatreeneri rollis on kindlasti meestele tõsine väljakutse ja see lisab kõigile soovi koosseisu saada. “Muidugi on ka mäng ise väga oodatud, sest ega meil ju palju selliseid võimalusi ei ole, kui nüüd tuleb,” märkis Maarek Suursaar. Hetkel on veel lahtine, kas ja mis mahus hollandlane Saaremaa koondise treeningutel osaleda saab.