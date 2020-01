Asi selge: Max Verstappen sidus tuleviku Red Bulliga 

Max Verstappen, keda pikalt seostati võimaliku siirdumisega Ferrari või Mercedese ridadesse, väljendas Red Bulli pressiteates heameelt: "Ma olen väga õnnelik, et minu koostöö meeskonnaga jätkub ja loomulikult tahan võita koos Red Bulliga maailmameistritiitli."

2016. aastal meeskonnaga liitunud Verstappeni jätkamine rõõmustas ka tiimipealik Christan Hornerit: "See on Red Bulli jaoks fantastiline uudis, Max on ennast tõestanud tiimi väärtusliku liikmena."