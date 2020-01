Uue peatreeneri saanud Saaremaa peab viie päeva jooksul kolm mängu 

Tabeliliider on 37 punktiga Bigbank Tartu, järgnevad Jekabpilsi Luši (34 punkti) ja Saaremaa VK (30 punkti). Tartul on peetud 15 mängu, Jekabpilsil 16 ja Saaremaal 12 mängu. Neljas on 28 punktiga Selver Tallinn (15 mängu), viies Pärnu Võrkpalliklubi (16 mängu). Eesti klubidest asub TalTech kaheksandal kohal 12 punktiga (14 mängu).