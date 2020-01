Jalgpall Erik Sorga on liitumas Wayne Rooney endise koduklubiga Toimetas Mihkel Talivee , täna, 23:13 Jaga: M

Erik Sorga. Foto: Stanislav Moshkov

USA jalgpalli meistriliiga MLSi klubi DC United on lähedal Erik Sorga meeskonda toomisele. Klubi ründeliin on pärast Inglismaa jalgpallilegendi Wayne Rooney lahkumist hõrenenud ning just 20aastases eestlases nähakse väärilist täiendust.