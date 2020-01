HUVITAV TEHING! Multimiljonärist Venemaa superstaar vahetas Rolexi oma lemmiku särginumbri vastu 

Kovaltšuk on karjääri algusest kasutanud särginumbrit 17, mida kandis ka kaasmaalasest legend Valeri Harlamov. "Kannan seda sellepärast, et (Valeri) Harlamov oli mu isa lemmikmängija. Kuid olen ka ise temast videoid vaadanud. Ta on üks Venemaa aegade parimaid mängijaid," vahendas Kovaltšuki sõnu Montreal Gazette.

Kingsi eest tegi 36aastane venelane debüüdi üleeile. Temaga koos mängis ka Kulak, kes nüüdsest numbrit 77 kannab. Kuid kanadalane liialt ei kurda, sest kingitud ajanäitaja, millele graveeritud "Aitäh 17 eest," oli vahetust väärt. "See on hea mälestus sellest, kui ta meiega liitus. 17 on tema number, seega mul oli hea meel see talle anda," lausus Kulak.