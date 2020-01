VÕIMAS! Kelly Sildaru võitis ajaloolise kuldmedali 

Pargisõit on aga vaieldamatult Sildaru trumpala. Pärast pühapäevast võistlust on ta jäänud alistamatuks 30 järjestikusel võistlusel, X-mängudelt on tal ette näidata neli pargisõidu kulda (2016., 2017., 2019. ja 2020. aastal). Lisaks on ta võitnud veel kolm kulda juunioride MMilt ning alles eelmine nädalavahetus võitis ta esikoha Lausanne'is toimunud noorte olümpialt.