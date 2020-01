HYUNDAI PIDU! Neuville pani Ogier' paika kõige keerulisemas kohas 

Räägitakse, et MM-hooaja avaetapil mängib väga suurt rolli õnn, mõni nimetab seda võidukihutamist isegi lotoks. Muutujaid on tohutu hulk ja ilm võib mängida ootamatuid vingerpusse, õiget rehvi valida on ülikeeruline. Kuid viimasel kuuel aastal kuulus seesama nii-öelda lotovõit alati ühele mehele – Sebastien Ogier'le.