Zahkna elukaaslane: arvan, et Rene ja Regina kordaminek rõõmustas kõiki! 

HEA TÖÖ: Rene Zahkna ja Regina Oja said laupäeval Pokljuka MK-etapil paarissegateatesõidus teise koha. Foto: AP/Scanpix

„Arvan, et see kordaminek rõõmustas kõiki, kes on südamega laskesuusatamise juures,“ ütleb hiljuti tippspordist loobunud Meril Beilmann, kelle kavaler Rene Zahkna ja endine tiimikaaslane Regina Oja tulid laupäeval Sloveenias Pokljuka MK-etapil paarissegateatesõidus teiseks.