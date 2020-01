FANTASTILINE! Kelly Sildaru valitseb endiselt maailma 

Kuigi Sildaru on alles 17aastane, on ta ekstreemspordimaailmas legendi staatuses. Auhinnakapis on viis X-mängude kuldmedalit, kolm hõbedat ja üks pronks. Ta on kuuekordne juunioride maailmameister, lisaks on ta valitsev planeedi täiskasvanute tšempion rennisõidus. Äsja võitis Sildaru kuldmedali noorte olümpiamängudel, kolm võitu on ta noppinud ka mainekalt Dew Touri võistluselt. Trofeekapp on pungil, kuigi ühe hooaja jättis eestlanna raske põlvevigastuse tõttu vahele. Nagu öeldud, Kelly on vaatamata noorusele legend.