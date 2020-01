FOTOD JA VIDEOD | Korvpallimaailm leinab Kobe Bryantit: „Ma ei suuda sõnadesse panna seda valu, mida praegu tunnen. Armastan sind, vennas.“ 

Shaquille O'Neal, Kobe'i pikaajaline tiimikaaslane, kellega küll aastaid oldi avalikult tülis, avaldas sotsiaalmeedias, et tunneb südames hiiglaslikku valu. "Pole sõnu, mis suudaksid kirjeldada seda valu, mida tunnen seoses selle tragöödiaga. Kaotasin nõbu Gigi (õnnetuses hukkunud Kobe'i tütre Gianna hüüdnimi - toim.) ja venna Kobe Bryanti. Armastan sind ja sind jäädakse igatsema," säutsus Shaq.

Los Angeles Clippersi peatreener, legendaarne Doc Rivers hakkas intervjuud andmes nutma. Rivers ja Kobe Bryant kohtusid NBA finaalides kahel korral, Bryant Lakersi mängijana ja Rivers Boston Celticsi peatreenerina. Mõlemad suutsid võita ühe finaalseeria. "See on šokeeriv uudis kõigile. Vabandust, mul pole palju öelda. Ma lihtsalt ei suuda. Ma pean minema oma meeskonna juurde enne tänast kohtumist ja ütlema, et mängime täna, aga ma lihtsalt ei suuda," ei suutnud Rivers metsikut kurbust ja pisaraid tagasi hoida.