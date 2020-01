Korvpall HIRMUÄRATAV ETTEKUULUTUS! Üks fänn ennustas juba kaheksa aastat tagasi, kuidas Kobe Bryant sureb Ohtuleht.ee , täna, 01:36 Jaga: M

Image of former Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant is seen outside the Staples Center in Los Angeles, California, U.S. January 26, 2020. An image of Kobe Bryant is shown on a large screen outside the Staples Center after the retired Los Angeles Lakers basketball star was killed in a helicopter crash, in Los Angeles, California, U.S. January 26, 2020. REUTERS/Monica Almeida Foto: Reuters/Scanpix

Pühapäeval tabas korvpallimaailma täielik tragöödia, kui helikopteriõnnetuses hukkus läbi aegade paremate mängijate hulka kuuluv Kobe Bryant. Küll aga ütles üks fänn juba tervelt kaheksa aastat tagasi täpselt, kuidas korvpallilegend sureb.