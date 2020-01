Anett Kontaveit: turniir pole veel läbi, pärast saab vaadata saavutustele tagasi 

Kontaveit ise ei tähtsustanud, vähemalt praegu, seda piiri nihutamise momenti üle. "Eks ikka on tähtis, aga turniir pole veel läbi. Mind ootab kahe päeva pärast järgmine mäng. Pärast turniiri saab vaadata saavutustele tagasi ja olla rahul, rõõmu tunda või mõelda, et see oli suur samm edasi," lausus ta telefonitsi Eesti ajakirjanikele.

Mängueelse ja -ajalise psühholoogia teemalisele küsimusele vastas Kontaveit nii: "Edetabeli poolest võib tunduda, et peaksin temast kindlalt üle olema. Tegelikult on ta väga hea mängija. Teadsin, et ta mängib hästi ning tõenäoliselt mina ei suuda mängida sama veatult nagu Bencici vastu. Olin valmis, et pean väga kõvasti võitlema, et seda mängu võita. Väga hea meel, et see õnnestus."