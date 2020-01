Andres Sõber: mõtlesin kohe oma tütrele, kes elab USAs – ta on sama vana kui Kobe Bryant ja tal on samaealine tütar, kui oli Kobel 

„Ikka mõtled kohe oma lähedastele,“ mõtiskles Sõber. „Mul on ju tütar USAs Chicagos. Marju (endine korvpallur - D.T) on sama vana kui Kobe Bryant – 41aastane. Ja tal on täpselt sama vana tütar, kui oli Kobe Bryantil. Marju tütar mängib ka korvpalli. Kobe Bryant läks oma tütart trenni viima. Sellised mõtted käivad läbi pea – milline see elu on!

Samal teemal Korvpall Bryanti lennuõnnetuse pealtnägija: kopter kadus udupilve ja siis kostis kolinat. Seal tekkis suur tulepall Mulle on kogu aeg meeldinud loomingulised mehed, kes on hirmus osavad ja tihti raamidest väljas. Kobe Bryant oli! Meil räägitakse, et NBAs on oma värk, viskavad... Mulle see meeldibki. Nagu praegu on supertähed, näiteks Dončić. Jälgin NBA jutte palju. Kobe Bryant pidas end Michael Jordani nooremaks vennaks. Eks nad olidki väga palju ühte stiili.“

Andres Sõber nendib, et Kobe valdas kõiki mänguelemente. Ta läks põrgatusse, pidurdas ja viskas kõrgelt hüppelt peale. Ta võis ka kohapealt üles hüpata, pall käes. Viskas ka tagasi kaldumise pealt. „Need on korvpalluri ideaalnäitajad, kui sa neid valdad. Kui lähed kiire põrgatusega, pidurdad, hüppad õhku ja viskad – seda ei valda isegi mõned Eesti koondise mängijad,“ tõdeb Sõber.

Ta lisab, et Kobe Bryant moodustas Los Angeles Lakersis Shaq O'Nealiga supertandemi: „Ta ütles mõni aeg tagasi, et kui Shaq oleks natuke korralikumalt treeninud, võinuks nad olla kümnekordsed NBA meistrid.“

„Mõtlen, et Kobe Bryant oli tubli mees, ta viis oma tütart trenni,“ sõnab Sõber. „Sellistel ässadel on tavaliselt kümme teenrit. Eks ta tütar oli kindlasti andekas korvpallitüdruk. Näen kõrvalt, kuidas Marju tütar esimesi tõsiseid samme teeb ja kuidas sealsed süsteemid toimivad.