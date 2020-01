KULLAVÕIDU TAGAMAAD: Hispaanial on maailma kõige ühtlasem tiim, kus igale positsioonile on mitu võrdväärset meest 

"Horvaatia - Norra poolfinaal oli mäng, mida iga käsipallist lugupidav inimene nägema peab. Ei oska öelda, kas meie ala saab veel põnevamaks minna. Kaks võrdset meeskonda jätsid kogu oma sisu platsile, aga spordis peab olema võitja ja kaotaja,“ rääkis Mägi. „Teine poolfinaal oli küll tulemuse järgi tasavägine, kuid siiski ei tekkinud kordagi tunnet, et Sloveenial seal võimalus oli."

Pronksikohtumises alistas Norra kindlalt Sloveenia ning võttis oma ajaloo esimese medali Euroopa meistrivõistlustelt ja tagas sellega endale ka koha 2021. aasta maailmameistrivõistlustel. Norralaste superstaar Sander Sagosen viskas kokku 65 väravat, mis tõstis ta ajaloo suurimaks skoorijaks ühel finaalturniiril. 5.-6. koha matšis alistas Saksamaa 29 : 27 Portugali, kelle jaoks oli see parim koht kontinendi finaalturniiril. Mõlemad tiimid kindlustasid endale koha aprillis toimuvale olümpiamängude kvalifikatsiooniturniirile.

"Pronksikohtumises võttis Norra teenitult oma. Kvaliteedivahe on tänasel päeval lihtsalt liiga suur. Poolfinaalide järel oli see mõlemale võistkonnale nii mentaalselt, kui füüsiliselt väga raske katsumus," ütles HC Kehra mängija. „Portugali aeg on veel ees. Nende tulevik paistab helge. Julgen ennustada neile lähima nelja aasta jooksul tiitlivõistluste medalit."